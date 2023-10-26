Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! 26 Ekim Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji genel müdürlüğü 26 Ekim Perşembe günü hava durumunu açıklayarak özellikle Marmara bölgesini kuvvetli rüzgar yönünden uyarılarda bulundu. İşte 26 Ekim Perşembe tüm ülke geneli ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! 26 Ekim Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak? 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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