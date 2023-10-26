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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! 26 Ekim Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji genel müdürlüğü 26 Ekim Perşembe günü hava durumunu açıklayarak özellikle Marmara bölgesini kuvvetli rüzgar yönünden uyarılarda bulundu. İşte 26 Ekim Perşembe tüm ülke geneli ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
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