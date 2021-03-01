Meteoroloji'den Marmara dahil bir çok bölge için uyarı: Kar geri geldi!
Kış bitti derken kar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Mart'ta Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi bulunuyor. İşte Meteoroloji raporu...
Meteoroloji günlük hava durumu raporumu yayımladı. Rapora göre Mart ayına girmemizle soğuk havalar geri döndü. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde ise vatandaşlar çığ oluşma tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir.
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu.
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlU.
EGE
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ'DE YAĞMUR VE KAR BİR ARADA!
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu