Meteoroloji'den Marmara dahil bir çok bölge için uyarı: Kar geri geldi!

Meteoroloji günlük hava durumu raporumu yayımladı. Rapora göre Mart ayına girmemizle soğuk havalar geri döndü. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde ise vatandaşlar çığ oluşma tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir.

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu.

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlU.

EGE

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ'DE YAĞMUR VE KAR BİR ARADA!

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu