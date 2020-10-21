Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı! 21 Ekim bugün hava durumu nasıl?
Hava durumu raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 21 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da çarşamba günü hava sıcaklığı 19 dereceyi gösterecek. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?
Günlük hava durumu tahminleri MGM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Günlerdir devam eden yağış sabah saatlerinde de bir çok ilde etkisini sürdürmeye devam etti. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 21 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 EKİM ÇARŞAMBA YAĞIŞ VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
21 EKİM HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Konya ve Karman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu,orta ve doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu zamanla batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) gece 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.