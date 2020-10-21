Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı! 21 Ekim bugün hava durumu nasıl?

Günlük hava durumu tahminleri MGM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Günlerdir devam eden yağış sabah saatlerinde de bir çok ilde etkisini sürdürmeye devam etti. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 21 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 EKİM ÇARŞAMBA YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

21 EKİM HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Konya ve Karman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu,orta ve doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu zamanla batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) gece 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.