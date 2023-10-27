Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak, Bayburt, Artvin, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimleri, Manisa ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDEVE TÜM İLLERİMİZDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK!