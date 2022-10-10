Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün hava durumu için yaptığı değerlendirmeye göre yurt genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri yeni haftanın ilk gününde vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün hava durumu ve illerin hava sıcaklıkları haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 10 EKİM 2022 PAZARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan son değerlendirmede 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemiz genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Rize ve Artvin’in kıyılarında beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu

Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, Rize ve Artvin kıyılarında zaman zaman güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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