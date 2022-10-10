Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara kötü haber: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri yeni haftanın ilk gününde vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün hava durumu ve illerin hava sıcaklıkları haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 10 EKİM 2022 PAZARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan son değerlendirmede 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemiz genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Rize ve Artvin’in kıyılarında beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, Rize ve Artvin kıyılarında zaman zaman güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık