Meteoroloji'den o illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojinin verilerine göre kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ayrıca Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojinin internet sitesinde yayımlanan hava tahmininde şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, kuzeyi akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 Km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinden sonra yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
HABERE YORUM KAT