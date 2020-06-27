Meteoroloji'den o illerimiz için sağanak uyarısı
Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek,Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise 2 ile 4 derece arasında azalacak. Öte yandan Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Diğer yerlerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumuna ilişkin açıklamada,"Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege ‘de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinde batısı yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 yer yer 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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