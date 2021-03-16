Meteoroloji'den ülke geneli için sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar etkisini yitiriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Ülke genelinde çok bulutlu hava hakimiyetini korurken, Şanlıurfa ve Mardin hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Mart Salı 2021 hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde yağışların; genellikle sağanak şeklinde olması bekleniyor. Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların bir kaç derece düşmesi ile rüzgar ve çığ tehlikesine karşın uyarılarda bulunuldu. İşte 16 Mart Salı 2021 hava tahmin raporu...
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Bulutlu hava hakimiyetini korusa da, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Bölgede genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; özellikle gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yoğun olması tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bulutlu hava hakim olsa da bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Bölge de yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşın tedbirli olunmalı.
ARTVİN °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgenin batı kesimlerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Şanlıurfa ve Mardin ili hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgar seviyesine bağlı olarak toz taşınımı yaşanması tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu