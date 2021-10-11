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Meteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağışa dikkat! Hava bugün nasıl olacak 11 Ekim 2021 Pazartesi?

Yaz aylarının sonra ermesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış tehlikesi yeniden gündeme geldi. Metorolojiden yapılan uyarıların ardından vatandaşlar hava durumu verilerini merak etmeye başladı. Peki Hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar? İşte illere göre hava durumu...

Meteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağışa dikkat! Hava bugün nasıl olacak 11 Ekim 2021 Pazartesi?

Yurt genelinde sonbahar aylarına girilmesiyle birlikte sağanak yağışlar da etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar da 11 Ekim 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında hava bugün nasıl olacak 1 Ekim 2021 Pazartesi? sorusu araştırılıyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan il il hava durumu tahminleri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 11 EKİM 2021 PAZARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağışa dikkat! Hava bugün nasıl olacak 11 Ekim 2021 Pazartesi?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutluMeteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağışa dikkat! Hava bugün nasıl olacak 11 Ekim 2021 Pazartesi?AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 27°C
Az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutluMeteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağışa dikkat! Hava bugün nasıl olacak 11 Ekim 2021 Pazartesi?ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağışa dikkat! Hava bugün nasıl olacak 11 Ekim 2021 Pazartesi?

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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