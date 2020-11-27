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  3. Meteoroloji'den yurt genelinde don ve buzlanma uyarısı! 27 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji'den yurt genelinde don ve buzlanma uyarısı! 27 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak yağış beklenmiyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Kasım Cuma hava durumu raporu haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı bulutlu ve Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Kasım Cuma hava durumu raporu haberimizde...

Meteoroloji'den yurt genelinde don ve buzlanma uyarısı! 27 Kasım Cuma hava durumu

27 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji'den yurt genelinde don ve buzlanma uyarısı! 27 Kasım Cuma hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den yurt genelinde don ve buzlanma uyarısı! 27 Kasım Cuma hava durumu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu

Meteoroloji'den yurt genelinde don ve buzlanma uyarısı! 27 Kasım Cuma hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Hataya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den yurt genelinde don ve buzlanma uyarısı! 27 Kasım Cuma hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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