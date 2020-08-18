Meteroloji o illerimiz uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteorolojiden gelen verilere göre hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyrettiği şu günlerde bugün çoğu ilimizde hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken gün boyu hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük verilere göre Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olurken Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısı ile öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.