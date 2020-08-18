Meteroloji o illerimiz uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük verilere göre Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olurken Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısı ile öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.