ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Kasım 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeMetin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatlarıİstanbulluların dikkatine! İstanbul Kart ile 31 Aralık tarihine kadar ulaşım ücretsiz olacak!Trafik kazası aracın bagajındaki ceseti ortaya çıkardı! Araç sahibi öldürdüğü insanın etini yediğini itiraf etti!FIFA adayları belirledi! O isimler yılın futbolcusu olmak için yarışacak!Günlük burç yorumları 23 Kasım 2021 Salı | Aslan ve Balık geçmişe yaptığınız hataların bedelini ödeme zamanı!Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021?Resmi Gazete 23 Kasım 2021| 23 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları23 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri | Trabzonspor seriyi bozmadı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Metin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!

Metin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!

Usta oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulunarak, "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf" dedi. Yılmaz ise programın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Metin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!

'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programına katılan usta oyuncu Metin Akpınar, Candaş Tolga Işık'ın "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan." demişti. 

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, usta oyuncu Metin Akpınar'ın 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programındaki sözlerine yanıt verdi.

Metin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!

 

"SAHNEDEN İZLERSE ÇOK MUTLU OLURUM"

Bunun üzerine Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" dedi.

Metin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT