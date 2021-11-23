Metin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!

'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programına katılan usta oyuncu Metin Akpınar, Candaş Tolga Işık'ın "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan." demişti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, usta oyuncu Metin Akpınar'ın 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programındaki sözlerine yanıt verdi.

Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun,teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin “İnsanlığın Lüzumu Yok” oyunuydu.Her işini pür dikkat izledim.Bir gün O da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 22, 2021

"SAHNEDEN İZLERSE ÇOK MUTLU OLURUM"

Bunun üzerine Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" dedi.