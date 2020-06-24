Resmi Gazetenin 24 Haziran Çarşamba günü yayımlanan atama kararlarına göre 6 üniversitenin rektörü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla değiştirildi. Bu doğrultuda Selçuk Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy oldu. Kararının ardından internet kullanıcıları Metin Aksoy hakkında bilgi sahibi olmak için Selçuk Üniversitesi yeni Rektörü Metin Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularını araştırıyor. Bizlerde bu soruların cevaplarını sizler için verdik. İşte detaylar...

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ METİN AKSOY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Metin Aksoy, ilkokul eğitimini Kadışehri ilçesi Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi'nde tamamladı.

1999'da Avusturya Viyana Üniversitesi'nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü'nü 2003'te tamamladı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda ''Irak'ın Stratejik ve Bölgesel Önemi'' konulu çalışması ile yüksek lisans (2004), ''1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri'' konulu çalışması ile de doktora eğitimini (2005) bitirdi. 2005'te aynı üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdı. Lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında Avusturya hükümetinden başarı bursu aldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğrencilik yıllarında göçmen vatandaşların taraf olduğu davalarda, okullarda, çeşitli devlet dairelerinde gönüllü olarak tercümanlık yapan Aksoy, 28 Şubat sürecinde mağdur edilen başörtülü gençlerin Viyana Üniversitelerine kayıt yaptırmalarına ve uyum sağlamalarına destek verdi.

2006-2007 yılları arasında Londra Stantoon Scholl of Economics'te İngilizce eğitimi alan Aksoy, kısa bir dönem özel sektörde ihracat müdürlüğü yaptı.

2007 yılında halen görev yapmakta olduğu Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yrd.Doç.Dr. olarak görevine başladı. 2013'te Doç.Dr. ünvanını aldı.

2011'de YÖK bursu ile üç ay yurtdışında araştırmalarda bulundu. 2007-2013 arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Erasmus, Farabi Koordinatör yardımcılığı, 2013-2015 arasında bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. Bünyesinde çalıştığı Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Almanya'nın Dış Politikası, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güncel Gelişmeler lisans derslerini veren Aksoy, çalıştığı alanlarla ilintili olarak Küreselleşme ve Yeni Jeopolitik, Ortadoğu'da Güncel Sorunlar, Küresel Güçler ve Dünya Düzeni temalı lisansüstü derslerini de yürüttü.

HANGİ ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.