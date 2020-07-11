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Metin Arolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri?

Ünlü Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat bu hafta Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer almasıyla merak konusu oldu. Peki Metin Arolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri? Detaylar haberimizde...

Metin Arolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri?

Metin Arolat hem şarkıları, hem de çektiği kliplerle gündemden düşmüyor. Ünlü isimlere yaptığı projeler hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Ünlü isim bugün acı bir haberle gündeme geldi. Annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Arolat, herkesten annesi için dua istedi. 

Metin Arolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri? 

METİN AROLAT KİMDİR ? 

28 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya gelen Metin Arolat'ın annesi çerkez, babası ise İstanbul'ludur. Dedesi ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat’tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Metin Arolat, lisans eğitimini tamamladıktan sonra yönetmen olma ve müzik kariyeri yapma hayaliyle İstanbul’a taşındı. 

Metin Arolat, İstanbulda ilk önce bir Reklam ajansında Yönetmen Asistanı olarak işe başlayan sanatçı ardından Amerikaya gidip bir yandan Part Time işlerde çalıştı diğer yandan da University of Illinois’ta Reklamcılık eğitimi gördü. Amerikadaki Eğitimini Tamamlayan şarkıcı Amerikadan döner dönmez sırasıyla Star tv, Kanal 6 ve Atv’nin Tanıtım Bölümlerinde Yönetmenlik yaptı. Yönetmenlikten daha çok sanatçı kimliğiyle tanınan Metin Arolat, Sinan Çetin ,Rezzan Tanyeli, Ömer Vargı, Turgay Çokuludağ gibi Reklam Yönetmenlerine asistanlık yaptı. İlk Reklam filmi tecrübesini Loft Kot Firmasına çektiği reklamla elde eden sanatçı bu reklamla katıldığı Cannes Lions Uluslararası Reklam Festivalinden (kendi dalında) ödül kazanır.Ödül kazanmasıyla işleri artan sanatçı Gazete-Promosyon filmleride dahil 600′den fazla Reklam filmi çeker. Bu sırada şarkı söyleme merakına kapılan sanatçı bir albüm yapar ve albüm ile birlikte müzik çevresi genişler, daha sonrasında yeni albümler yapan sanatçı Yönetmenliğide bırakmaz kendi şarkılarının klipleri ile Megastar Tarkan’ın klibini yönetti. Müzik piyasasına 1995 Yılındaki “Ayrılık Olmaz” albümü ile adım atan sanatçı şimdiye kadar toplam 5 albüm yayımladı. 

Metin Arolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri?

METİN AROLAT KAÇ YAŞINDA ? 

28 Mayıs 1972 doğumlu olan ünlü isim şu an 48 yaşındadır. Üniversite eğitimini İzmir'de tamamlayan Arolat daha sonra yönetmenlik kariyerine başlamak için İstanbul'a yerleşti. Ünlü isimlerle çalışan MEtin Arolat kısa sürede adını duyurdu ve büyük projelere imza attı.  

Metin Arolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri?

NERELİ ? 

Kariyerinde bir çok başarıya imza atan Metin Arolat 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. Ünlü ismin annesi Çerkez, babasının ise İstanbul'lu olduğu biliniyor.  

Metin Arolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri?

ALBÜMLERİ ? 

Metin Arolat'ın albümleri şunlardır:

1995 – Ayrılık Olmaz
1998 – Yine Bir Başıma
2005 – Kabul Et
2010 – Lütfen Yaz Gelsin (Single)
2010 – Çok Daha Ötesi
2014 – Karavan

 

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