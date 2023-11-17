Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı KKTC çıkışı: 'Bunu yapabilsek KKTC hemen tanınır'

METİN FEYZİOĞLU'NDAN ÇARPICI KKTC ÇIKIŞI

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından üniversite yerleşkesinde düzenlenen "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz" konferansını, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

KKTC TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİRİYOR

Konferansta değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, Türkiye için Kıbrıs meselesi olmadığını, "Kıbrıs" diye bir milli davasının olduğunun altını çizerek, KKTC'nin devlet olmanın tüm şartlarını yerine getirdiğini, dünya genelinde tanınmanın ise devlet olmanın şartlarından biri olmadığını vurguladı.