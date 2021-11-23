Metin Özkan'dan CHP'ye sert tepki: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldıÖğretmene ne hediye alınır bayan 2021? Kadın öğretmene ne hediye alınır 2021?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajıGaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan maç sonrası sert açıklamalar: Hakkımızı helal etmiyoruzÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıMasterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | Mavi takım kaptanı kim oldu? 22 Kasım 2021 PazartesiKayserispor 1 - 1 Göztepe | MAÇ SONUCUSert sözlerle eleştirdi! Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiTrabzonspor 3 - 0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCUEyüpspor 2 - 2 Samsunspor | MAÇ SONUCU
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Metin Özkan'dan CHP'ye sert tepki: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı

Metin Özkan'dan CHP'ye sert tepki: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı

Gazeteci Metin Özkan, konuk olduğu bir bir televizyon programında HDP'lilerin terörle mücadeleye ayrılan bütçeye karşı çıkması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Metin Özkan'dan CHP'ye sert tepki: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı

TVNET'te canlı olarak yayınlanan Net Bakış programına konuk olan Gazeteci Metin Özkan, bugünlerde Ankara'da bakanlıkların bütçelerinin görüşüldüğünü anımsatarak "Terörle mücadeleye 2 trilyon para harcanmış. Eski parayla belki de iki katrilyon." ifadelerini kullandı. 

HDP'lilerin  terörle mücadele konusunda harcanan paraya ilişkin "Bize her seferinde kaynak nerede diyorsunuz. Bırakın terörle mücadeleyi bu parayı millete dağıtın" dediğini ifade eden Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdi.

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle ahlaksız ve edepsiz teklifi getiren HDP milletvekilinin yanında 'hudut namustur' diyen CHP oturuyor. Bugün İçişleri Bakanı'na kıs kıs gülüyorlar terörle mücadeleyi anlatırken. 'O iktidar koltuğu bizim olsun, oraya ulaşana adar ülke yanarsa yansın"

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT