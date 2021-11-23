Metin Özkan'dan CHP'ye sert tepki: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı

TVNET'te canlı olarak yayınlanan Net Bakış programına konuk olan Gazeteci Metin Özkan, bugünlerde Ankara'da bakanlıkların bütçelerinin görüşüldüğünü anımsatarak "Terörle mücadeleye 2 trilyon para harcanmış. Eski parayla belki de iki katrilyon." ifadelerini kullandı.

HDP'lilerin terörle mücadele konusunda harcanan paraya ilişkin "Bize her seferinde kaynak nerede diyorsunuz. Bırakın terörle mücadeleyi bu parayı millete dağıtın" dediğini ifade eden Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdi.

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle ahlaksız ve edepsiz teklifi getiren HDP milletvekilinin yanında 'hudut namustur' diyen CHP oturuyor. Bugün İçişleri Bakanı'na kıs kıs gülüyorlar terörle mücadeleyi anlatırken. 'O iktidar koltuğu bizim olsun, oraya ulaşana adar ülke yanarsa yansın"