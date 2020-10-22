Metin Özülkü kimdir? Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlardaydı. Star TV'nin sabah kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Metin Özülkü'nün hayatı merakla araştırıldı. Peki Metin Özülkü kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kayahan'ın yeğeni mi?

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Celalettin Metin Özülkü, (d. 15 Temmuz 1962, Mersin) Türk müzisyen. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.

Albümleri

Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)

Issız Ada (Eda Özülkü'yle) (2010)

Yer aldığı bazı albümler:

Gerçekler (Grup Çağrışım Olarak) (1985)

Görmedik Mi (Müzik Yolcuları Olarak) (1989)

2. albüm (Müzik Yolcuları Olarak) (1991)

İşte Biz (Marşandiz olarak) (1994)

Masalcılar - 1 (2004)

41 Kere Maşallah (2006)

O Şarkılar (2003)

Issız Ada (2010)

EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

1966 yılında Gölcük’te doğdu.

Eda Özülkü, ilk ve orta okul yıllarını İzmit’te geçirdi. Liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra Eda Özülkü, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Işık Lisesi’nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Eda Özülkü, öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti.

Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı.

Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.

Eda Özülkü, 1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994), Uçurdum Da Uçurdum (1995), Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar – 1 adlı projede yer aldı.

Eda Özülkü, şu anda Bilfen Çamlıca ilköğretim okullarında müzik öğretmenliği yapmaktadır.

Albümler

Parolayı Söyle – 1993

Dalgacı – 1994

Uçurdum Da Uçurdum – 1995

Al Beni – 1997

Böyle Aşk Olmaz – 1999 (Metin Özülkü ile birlikte)

İnce Sızım – 2003

Issız Ada – 2010 (Metin Özülkü ile birlikte)