Metin Sipahioğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fenerbahçe'deki görevi ne? Mesleği ne?

Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Metin Sipahioğlu merak konusu oldu.

METİN SİPAHİOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Metin Sipahioğlu, 12 Ocak 1983 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini 2004 yılında Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası Finans alanında bitirmiştir. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİ NE? MESLEĞİ NE?

2008 yılında kurduğu dijital ajans Special Minds’da başkanlık görevini yürütmektedir. 1907 Fenerbahçe Derneği üyesi olan Metin Sipahioğlu Fenerbahçe Yönetiminde Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı görevlerinde bulunmaktadır. Evli olan Sipahioğlu, İngilizce de bilmektedir.