Çalışırken vincin sepetinden düştü! Metro inşaatında korkunç kaza

Ataşehir'de Dudullu-Bostancı metro hattı Kayışdağı Caddesi'ndeki metro istasyonu inşaatında kaza meydana geldi Edinilen bilgiye göre; vinç sepetindeki işçi çalışırken dengesini kaybetti. İstasyon için kazılan alana düşen işçinin yaralandığı aktarıldı. Kaza üzerine arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan işçi düştüğü vincin sepetine konularak yukarıya çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.