Metro İstanbul açıkladı! Seferlere normalleşme ayarı: Çalışma saatleri değişti

1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatini değişmesi, cumartesi gününün yasak olmaktan çıkarılması nedeniyle Metro İstanbul, sefer saatlerinde düzenleme yaptı.

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ TARİFESİ

Aşağıda listelenen hatlar, saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapacak.

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı da 07.00-21.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

PAZAR TARİFESİ

Aşağıda listelenen hatlar, 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.



Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:



M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

PAZAR GÜNLERİ BU SEFERLER YAPILMAYACAK

Aşağıda isimleri verilen hatlar Pazar çalışmayacaklar. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecek.



M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacaktır.

Vatandaşlar, Pazar günleri kapalı hatlar ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilecekler. Bu hatlarda Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Metro İstanbul.