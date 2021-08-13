Metro Turizm kaçak Afgan mültecileri Van'a taşırken görüntülendi!

Taliban'ın Afganistan'da çıkarmış olduğu savaş dolayısıyla Türkiye'nin doğusundan gelen bir göç dalgası mevcut. Ülkelerinde güvenli ortamın kalmaması nedeniyle İran sınırını aşıp Türkiye sınırına girmeye çalışan Afganlı mültecilerle ilgili olaylar bitmiyor. Taliban'ın her geçen gün Afganistan'daki hakimiyeti daha fazla artıyor. Bu durum mülteci sorunlarına bir yenisini ekliyor.

Yol kenarında duran Metro Turizm aracının mültecileri hızlıca arabaya aldığı görülüyor.

Bu esnada görüntülenen videonun sonunda yer alan konuşmalarda, Metro Turizm çalışanının "Bütün firmalar taşıyor. Sadece biz değil" diyerek yaşanılan olayı savunduğu duyuluyor.

Askerin ise görüntü almak için müsaade etmediği, gazetecinin bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı'da kameralara yansıyor.