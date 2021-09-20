Metrobüsün tepesine çıkıp video çekmişti, o şahıs adliyeye sevk edildi.

Sinyor Taklaci isimli Youtube kanalında çektiği sıra dışı videolarıyla bilinen adrenalin tutkunu olan Yunus Emre Özer, birkaç kez tutuklanmalarla karşı karşıya kalmıştı. Çektiği son videoyla dikkatleri yeniden üzerine çeken, Özer, bu defa metrobüsün üzerinde Avrupa yakasından Asya'ya geçiş yaptı. O anları saniye saniye kameraya çekip, video kanalında paylaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan Youtuber için harekete geçti.

Adrenalin tutkunu fenomenin kimliğini tespit eden ekipler, Yunus Emre Özer'i önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Özer, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tık manyaklığı! Ünlü YouTuber Yunus Emre Özer kendini ve başkalarının hayatını tehlikeye attı