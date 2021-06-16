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Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul metrosuna ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu'nun paylaşımı sonrası Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul metrosuna ilişkin duyuruda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından  Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

METRODA İNTERNET Mİ OLACAK?

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da metrolara internet erişiminin geleceğini açıkladı.

Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?

METROLARA İNTERNET ERİŞİMİ Mİ GELECEK?

Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ettiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararın bugün, İBB Meclis Komisyonu'ndan geçtiğini belirtti.

Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?

Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a'a teşekkürler."

Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?

Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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