İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul metrosuna ilişkin duyuruda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Metroda internet mi olacak? | Metrolara internet erişimi mi gelecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

METRODA İNTERNET Mİ OLACAK?

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da metrolara internet erişiminin geleceğini açıkladı.

METROLARA İNTERNET ERİŞİMİ Mİ GELECEK?

Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ettiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararın bugün, İBB Meclis Komisyonu'ndan geçtiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a'a teşekkürler."