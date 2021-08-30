SON DAKİKA! Devlet erkanı Anıtkabir'de! (Canlı)Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'den Türkiye açıklaması: "Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur''THY'dan yeni karar: yolculardan PCR ya da aşı kartı zorunlu olacak!Oyuncu Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 30 Ağustos mesajı!ABD'li Halk Sağlığı Uzmanı'ndan "Okula giden çocuklara koronavirüs aşısı zorunlu olmalı" uyarısı!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 30 Ağustos 2021 Pazartesi| Akrep burcu: Hatalarınızla yüzleşeceksiniz!30 Ağustos vergi dairesi açık mı 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı vergi daireleri çalışıyor mu?Metroda utandıracak olay! Kadın, cinsel organını göstererek canlı yayın yaptı!30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021? Kargolar çalışıyor mu?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Metroda utandıracak olay! Kadın, cinsel organını göstererek canlı yayın yaptı!

Metroda utandıracak olay! Kadın, cinsel organını göstererek canlı yayın yaptı!

Çin'de 38 yaşındaki Liu isimli bir kadın metroda seyahat ettiği sırada bacaklarını açarak sosyal medya hesabı instagram üzerinden takipçilerine canlı yayında cinsel organını gösterdi. Yaşanan olayın güvenlik kameralarından fark edilmesinin ardından kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metroda utandıracak olay! Kadın, cinsel organını göstererek canlı yayın yaptı!

Çin'de bir kadının metroda cinsel organını göstererek canlı yayın yapması ülke genelinde büyük tepki topladı. Gerçekleşen olayın güvenlik kameralarında fark edilmesiyle kadın hapse atıldı. 

Çin'in Huazhou kentindeki bir metroda kaydedilen görüntüler, ülkede tepkilere neden oldu. İsmi Liu olarak açıklanan 38 yaşındaki kadın, metroda yolculuk yaptığı sırada etrafındaki insanlara aldırmadan iki bacağını açarak Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Takipçilerine cinsel organını gösteren kadın, daha sonra yayını sonlandırdı.

Metroda utandıracak olay! Kadın, cinsel organını göstererek canlı yayın yaptı!

KISA SÜREDE ÇOK KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Liu isimli kadının, yayını izleyen takipçilerinden de bir isteği oldu. Kadın, takipçilerinden kendisine hediye almalarını talep etti. Canlı yayın kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, metrodaki görevlilerin kamera kayıtlarını izleyip, harekete geçmesinin ardından devreye polis ekipleri girdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Liu isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. "Cinsel içerikli reklam yapmak" ve "İnternette cinsel içerikli ürün satma" suçundan hakkında işlem başlatılan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çinli vatandaşlar da kadının tutuklanmasına destek verirken, toplum ahlakına aykırı bu tür hareketlerin cezasız kalmaması gerektiği talebinde bulundular.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT