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  3. Mevlana Camisi Derneği Berlin’deki evsizlerin içini ısıttı! Çorba ve yiyecek ikramında yapıldı

Mevlana Camisi Derneği Berlin’deki evsizlerin içini ısıttı! Çorba ve yiyecek ikramında yapıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bünyesindeki Mevlana Camisi Derneği evsizlere sıcak çorba ve yiyecek ikram etti. Bölgede cami derneğinin üyeleri, hazırlanan yiyecekleri elleriyle servis etti.

Mevlana Camisi Derneği Berlin’deki evsizlerin içini ısıttı! Çorba ve yiyecek ikramında yapıldı

Kreuzberg semindeki Kottbusser Tor metro istasyonunun bulunduğu bölgede cami derneğinin üyeleri, hazırlanan çorba ve diğer yiyecekleri evsizlere dağıttı, kış şartlarına uygun giysisi olmayanlara da battaniye ve giyecek verdi.

Mevlana Camisi Derneği Başkanı İdris Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Küçük İstanbul” olarak adlandırılan Kreuzberg semtinin merkezindeki evsizlerin durumuna dernek yönetimi olarak duyarsız kalamayacaklarını belirterek "Biz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' diye buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu bağlamda etrafımızda evsiz, barksız, yuvasız olarak sürekli dışarıda caddede yatmak durumda kalan, imkansızlıktan dolayı ızdırap içindeki insanları görüyoruz." dedi.

Mevlana Camisi Derneği Berlin’deki evsizlerin içini ısıttı! Çorba ve yiyecek ikramında yapıldı

Kahraman, uzun zamandan beri bu konuda ne yapabileceklerini düşündüklerini ifade ederek Müslüman'ın paylaşımcı olduğu düşüncesinden hareketle bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Küçük ikramlar ve giyecek yardımı yaparak gönülleri kazanmak istediklerini vurgulayan Kahraman, bu bölgede yaşayan insanlardan sorumlu olduklarını, bu sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle burada bulunduklarını dile getirdi. Kahraman, her hafta salı günleri evsizlere bu tür ikramlarda bulunacaklarını kaydetti.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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