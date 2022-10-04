Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi olan son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'ne geldik. 7 Ekim 2022 Cuma gününe denk gelen kandil gecesi ellerini semaya açarak dua edecek olanlar ve akıllarında soru işareti bulananlar Mevlid Kandili kutlamak doğru mu, yanlış mı? Mevlid Kandilinde günahlar affolur mu, affedilir mi? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

MEVLİD KANDİLİ KUTLAMAK DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Hz. Muhammed, miladi 571 yılı nisan ayının 20. gününe rastlayan Rebiulevvel ayının 12. gecesi sabaha karşı Mekke-i Mükerreme’de Daru’t-Tebâbia denilen evde doğmuştur. O dönem İnsanların her türlü değer ölçülerini yitirdiği, Allah’a giden yoldan uzaklaştığı, ahlakın bozulduğu söyleniyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına yapılan kötü muameleler bunları destekler nitelikteydi. Hz.Muhammedin böyle bir zamanda dünyaya gelmesi insanlık için yeni bir devrin başlaması olarak nitelendirildi. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de ayet vardır. Âl-i İmrân Suresi, ayet 164 :

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“İçlerinden kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur.”

Bu yüzden müslümanlar tarafından bu geceye büyük ilgi gösterilir. Peygamberi anmak ve günahların affı için ibadetler yapılır, yoksulları ve kimsesiz çocuklar sevindirilir.

MEVLİD KANDİLİNDE GÜNAHLAR AFFOLUR MU, AFFEDİLİR Mİ?

Kandiller; öze dönüşün, yaratana yönelişin, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, yanıltıcı arzu ve isteklerden uzaklaşmanın imkânlarını sunan bir zaman olarak nitelendirilmiştir. Mevlid Kandili Hz. Peygamberin doğumunun kutlandığı, onun insaf ve adaletini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerler ile yaşamın güzelleşeceği bir gün olarak görülüyor. Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Tesbih namazında her rekatta okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatta 300 tesbih okunmuş olur.

MEVLİD KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?

Şiiler Rebiülevvel ayının 17’nci geceyi 18’inci güne bağlayan gece, Sünniler ise 11’inci geceyi 12’nci güne bağlayan günü Mevlid gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kur-ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur-ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutma ibadetinin Kandil öncesi ve sonrasındaki iki gün oruç tutulması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır. Dileyenler kandilde oruç tutabilirler.

Mevlid kandilinde Peygamberimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği geceyi karşılamak için ve ibadet niyetiyle nafile oruç tutulabilir. Bu gün nafile oruç tutulabileceği gibi kaza orucu, adak orucu ve sünnet olan nafile orucu da tutulabilir.