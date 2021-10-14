Rebiülevvel ayının 12.nci günü olarak idrak edilen Mevlid Kandilin'e kısa bir süre kaldı. Müslüman aleminde önemli bir yeri olan bugün oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda Mevlid Kandili hakkında bilgi almak isteen eden vatandaşlar ise internet arama motorlarında araştırmalarda bulunmaya başladı. Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün 2021 diyanet? Mevlid kandili nedir? İşte fazileti ve önemi...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021 DİYANET?

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bu yıl Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid'in sözlük anlamı 'doğulan yer ve zaman' demektir. Mevlid Kandili, İslamiyette son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Bu yüzden Mevlid Kandili'nin İslam dünyasında önemli bir yeri bulunmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an-ı Kerim'de yer almaz.



