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Mevlüt Çavuşoğlu: Saldırıyı 3 kişi düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının 3 kişi tarafından düzenlendiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu: Saldırıyı 3 kişi düzenledi

Bakan Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğulu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganların yakalanması için temastayız.

Saldırganlar yan masadaki Iraklı 2 kişiye de saldırı yaptı. Biri vefat etti, biri ağır yaralı.

İlk akla gelen ihtimal terör saldırısı mı oluyor. Ama hemen yan masada 2 tane Iraklının da saldırıya uğramasının da aydınlatılması gerekiyor. Yoğun çalışmamızı sürdürüyoruz."

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