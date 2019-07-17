Mevlüt Çavuşoğlu: Saldırıyı 3 kişi düzenledi

Bakan Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğulu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganların yakalanması için temastayız.

Saldırganlar yan masadaki Iraklı 2 kişiye de saldırı yaptı. Biri vefat etti, biri ağır yaralı.

İlk akla gelen ihtimal terör saldırısı mı oluyor. Ama hemen yan masada 2 tane Iraklının da saldırıya uğramasının da aydınlatılması gerekiyor. Yoğun çalışmamızı sürdürüyoruz."