Mevlüt Çavuşoğlu: Saldırıyı 3 kişi düzenledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının 3 kişi tarafından düzenlendiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilişkin açıklama yaptı.
Çavuşoğulu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganların yakalanması için temastayız.
Saldırganlar yan masadaki Iraklı 2 kişiye de saldırı yaptı. Biri vefat etti, biri ağır yaralı.
İlk akla gelen ihtimal terör saldırısı mı oluyor. Ama hemen yan masada 2 tane Iraklının da saldırıya uğramasının da aydınlatılması gerekiyor. Yoğun çalışmamızı sürdürüyoruz."
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