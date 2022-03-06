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  3. Mezarlıkta skandal görüntüler! Ziyaretçileri umursamayan çiftin cinsel ilişkileri mide bulandırdı! İşte o anlar!

Mezarlıkta skandal görüntüler! Ziyaretçileri umursamayan çiftin cinsel ilişkileri mide bulandırdı! İşte o anlar!

Mezarlıkta iğrenç görüntüler Brezilya'nın Para eyaletinin İtaituba kentinde görüntülendi. Skandal cinsel içerikli görüntülerin Facebook'ta paylaşılması üzerine çiftin cezalandırılması talep edildi.

Brezilya'nın İtaituba kentindeki bir mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çiftin videosu Facebook'ta paylaşıldı.

Videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Vatandaşlar, çiftin ölülere saygısızlık yaptığını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Mezarlıkta skandal görüntüler! Ziyaretçileri umursamayan çiftin cinsel ilişkileri mide bulandırdı! İşte o anlar!

"ZİYARETÇİLERİ UMURSAMADILAR"

Viral hale gelen cinsel içerik görüntülere karşı tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çiftin ilişkiye girdiği mezarlıkta olay günü yoğun ziyaretçi olduğunu ve bu yapılanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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