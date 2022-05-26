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  3. MGK Bildirisinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında flaş karar!

MGK Bildirisinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen, yaklaşık 3 saat sürem Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

MGK Bildirisinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen, yaklaşık 3 saat sürem Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

İşte MGK Bildirisinde yer alan ifadeler;

"Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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