Şehirler arası yasak var mı | Şehirler arası seyahat yasak mı?Hadise'nin saplantılı hayranlarıyla başı dertte!Kayahan, ölümsüz eserleriyle anılacakEnes Çakmak kimdir, nerelidir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak kaç yaşında?Enis Destan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?Merve Boluğur otellere bedava tatil için mesaj attıCNN Türk'te ayrılık! Büşra Sanay kanalla yollarını ayırdıZehra Gülüç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?MGK ikinci kez toplanıyor: 3 kritik gündem maddesi masada!Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir? MKEK yeni Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç biyografi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MGK ikinci kez toplanıyor: 3 kritik gündem maddesi masada!

MGK ikinci kez toplanıyor: 3 kritik gündem maddesi masada!

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Konuşulacak en önemli gündem maddelerinin terörle mücadele, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'deki son durum olması bekleniyor.

MGK ikinci kez toplanıyor: 3 kritik gündem maddesi masada!

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirecek. Toplantıda 3 kritik başlığın gündemi oluşturması beklenirken ana gündem maddesinde terör sorununun yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri gibi stratejik konuların da ele alınması bekleniyor. 

TÜRK - RUS ORTAK MERKEZİ FAALİYETLERİ

Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'a karşı açılan savaşın ardından bölgede güvenliği sağlamak amacıyla 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin ele alınması beklenen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşülmesi bekleniyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın da görüşüleceği tahmin edilirken, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

TERÖR MESELESİ

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT