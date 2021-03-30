MGK ikinci kez toplanıyor: 3 kritik gündem maddesi masada!

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirecek. Toplantıda 3 kritik başlığın gündemi oluşturması beklenirken ana gündem maddesinde terör sorununun yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri gibi stratejik konuların da ele alınması bekleniyor.

TÜRK - RUS ORTAK MERKEZİ FAALİYETLERİ

Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'a karşı açılan savaşın ardından bölgede güvenliği sağlamak amacıyla 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin ele alınması beklenen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşülmesi bekleniyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın da görüşüleceği tahmin edilirken, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

TERÖR MESELESİ

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.