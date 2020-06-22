MGM'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için açıklama yapıldıç

MGM'den yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

MGM "SARI UYARI" İLE DUYURDU

Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

SARI UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.