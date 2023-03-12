MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine partilerde milletvekili adayı olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Bu doğrultuda MHP'den milletvekili aday olmak isteyenler yatırması gereken başvuru ücretini araştırıyor. MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? sorusunun yanıtı ve MHP milletvekili başvuru formu haberimizde...

MHP 2023 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK ÜCRETİ NEDİR?

MHP'den 2023 yılında milletvekili adayı olmak isteyen erkek ve kadın adaylardan 3 bin TL ücret alacak. Engelli ve gazilerden ise ücret alınmayacak.

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MHP MİLLETVEKİLİ ADAY BAŞVURU FORMU

MHP milletvekili aday başvuru formu henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığı anda haberimize eklenecektir.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

MHP'den milletvekili adayı olmak isteyenlerin yatırdığı başvuru ücreti geri alınamamaktadır.