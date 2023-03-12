MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu

Türkiye'nin 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek 28.Dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçecek. Bu kapsamda seçimlerde MHP'den milletvekili adayı olmak isteyenler adaylık kapsamında istenen başvuru ücretini araştırıyor. Peki MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu haberimizde...

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine partilerde milletvekili adayı olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Bu doğrultuda MHP'den milletvekili aday olmak isteyenler yatırması gereken başvuru ücretini araştırıyor. MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? sorusunun yanıtı ve MHP milletvekili başvuru formu haberimizde...

MHP 2023 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK ÜCRETİ NEDİR?

MHP'den 2023 yılında milletvekili adayı olmak isteyen erkek ve kadın adaylardan 3 bin TL ücret alacak. Engelli ve gazilerden ise ücret alınmayacak.

MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu

MHP MİLLETVEKİLİ ADAY BAŞVURU FORMU

MHP milletvekili aday başvuru formu henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığı anda haberimize eklenecektir.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

MHP'den milletvekili adayı olmak isteyenlerin yatırdığı başvuru ücreti geri alınamamaktadır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
En mutlu günleri, en acı gün oldu! Oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu
En mutlu günleri, en acı gün oldu! Oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu
İYİ Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? İYİ Parti milletvekili başvuru formu
İYİ Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? İYİ Parti milletvekili başvuru formu
Manisa'da cinayet: 5 kişi gözaltına alındı
Manisa'da cinayet: 5 kişi gözaltına alındı
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Son Haberler
MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu
MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu
Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı
Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"