Abdürrahim Aydemir'in vefat haberinin ardından, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak edildiği kadar, ölüm nedeni de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MHP Aliağa İlçe başkanı kimdir? Nereli, kaç yaşında? MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir neden öldü? Haberimizde merak edilen soru başlıklarının yanıtlarına yer verdik.

MHP ALİAĞA İLÇE BAŞKANI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MHP ALİAĞA İLÇE BAŞKANI ABDÜRRAHİM AYDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Abdürrahim Aydemir, 1963 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdu. Aliağa'da ticaretle ilgilenen Aydemir, 2009 yılı itibarıyla Aliağa MHP İlçe Başkanlığı görevine devam ediyordu. Aydemir, 2020 yılında gerçekleştirilen 13. Olağan Kongrede 5. kez MHP Aliağa İlçe Başkanlığına seçilmişti. Aydemir, evli, iki çocuk babasıdır.

Abdürrahim Aydemir, 15 Kasım 2021 yılında hayata gözlerini yumdu. 59 yaşındaki Aydemir'in cenazesi sebebiyle, sevenleri ve MHP milletvekilleri ile yöneticileri Aliağa Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Cenaze törenine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.