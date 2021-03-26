MHP Başkanlık Divanı görev dağılımı 2021 | MHP 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda kimler var ?

MHP'de kurultayın tamamlanmasının ardından önem arz eden 15 kişilik Başkanlık Divanı da Genel Merkez'de yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna duyuruldu.

MHP 15 KİŞİLİK BAŞKANLIK DİVANI'NDA KİMLER VAR ?

15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler belli oldu. Buna göre Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın,

Feti Yıldız,

Mustafa Kalaycı,

İsmail Faruk Aksu,

İsmail Özdemir,

Mevlüt Karakaya,

Kamil Aydın,

İzzet Ulvi Yönter,

Sadir Durmaz,

Pelin Yılık,

Yaşar Yıldırım,

Filiz Kılıç,

İsmet Büyükataman,

Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

MHP BAŞKANLIK DİVANI GÖREV DAĞILIMI 2021 |

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Başkanlık Divanı görev dağılımı şöyle yapıldı:

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın;

2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız;

3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı;

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu;

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir;

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya;

7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Aydın;

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzzet Ulvi Yönter;

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz;

10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Pelin Yılık;

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Yıldırım;

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç;

13. Parti Genel Sekreterliğine İsmet Büyükataman;

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu;

15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan; seçilerek görev aldı.