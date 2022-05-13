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MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? | Ahmet Çakar biyografisi

Geçtiğimiz gün Melis Sezen'in dekoltesi hakkında yaptığı yorumla gündeme gelen MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ahmet Çakar biyografisi...

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? | Ahmet Çakar biyografisi

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı bir tartışma programının canlı yayınında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in ödül töreninde giydiği elbiseye yaptığı yorumla tepki çekti. Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin üzerine tepkilerin hedefi haline gelen Ahmet Çakar'ın kim olduğu merak edildi. Biz de haberimizde MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Ahmet Çakar biyografisi...

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? | Ahmet Çakar biyografisi

MHP ESKİ MİLLETVEKİLİ AHMET ÇAKAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Aksaray'da 1951 yılında doğan Ahmet Çakar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanınca yaşamına İstanbul'da devam etti. Siyasi hayatına MHP ile adım attı. 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekili seçildi.

Milletvekilliği döneminde TBMM İdare Amirliği görevi yaptı 4 Kasım 2012'de MHP genel başkan adayı oldu. Ahmet Çakar, yaptığı ilginç çıkışlar ile gündem oluyor.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? | Ahmet Çakar biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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