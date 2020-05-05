MHP Lideri Bahçeli: "Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır"
MHP Lideri Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında, "CHP’li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umarak “Bir şekilde iktidar değişikliği” görmelerinin tavzih ve tevili milli egemenlik mantığı çerçevesinde imkânsızdır. Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı son dakika açıklamaları şu şekilde: "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, tedbirlerin zamanında alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir.
Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bunun en acıklı bedeline katlanmayı göze almalıdır.
İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar emperyalizmin taşeronlarıdır."
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