MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Zamanında yapılmasından yanayız

MHP Genel Başkanı Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak,"Kılıçdaroğlu ne oldu da seçim diye tutturdu? Kılıçdaroğlu, her şeyin vakti var, sabret, beklemesini bil. Kılıçdaroğlu'nun seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Seçimin zamanunda yapılmasından yanayız. 2023'te cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

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