MHP lideri Bahçeli: İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısında koronavirüs salgını, dış gelişmeler, 104 amiralin bildirisi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir. Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Maskeye kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız. Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

Siyaset virüslerini kul affeder mi? Dertte yoklar, tasada yoklar ama sıra istismara geldi mi teker teker gizlendikleri delikten çıktıklarını herkes görmektedir. Biz onlar gibi küçülmeyeceğiz. Karanlıktan aydınlığa taş fırlatanların mahcup olacağı günler uzak değildir. Biz büyük bir ülke olan Türkiye’yiz.

Kim ne söylerse söylesin, biz Türkiye’nin tarafındayız. Siyasi işportacıların oyunlarını bozacağız. Tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağına inanıyoruz.

Hiçbir gelişme tesadüf olarak ortaya çıkmış değildir. Muhatap olduğumuz her tehdidin dış bağlantısı var. Durduğumuz yer, baktığımız menzil karmaşık meselelerin düğümünü çözecektir. Başkalarının dolduruşuna gelirsek teslimiyetçiliğin anaforuna düşmemiz kaçınılmazdır. Biz Türkiye sevdalısıyız.

Rusya-Ukrayna sınırında savaş helikopteri uçmakta, tehdit etmektedir. Ukrayna AB’nin kalkanı olduğu söylemiştir. NATO ve Rus uçakları tehlikeli bir it dalaşına girmiştir. Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan yolda gerginlik farklı boyutta devam etmektedir.

ABD Dışişleri Bakanı’nın S-400’ü elimizden çıkarmayı dile getirmesi zamanlama bakımında manidardır.

"MONTRÖ LOZAN'IN BİR HALKASIDIR"

"Möntrö tartışmaları derken Türkiye 104 amiralin muhtırası ile sarsılmıştır. Möntrö Lozan’ın bir halkasıdır. Hiç kimsenin Möntrö’yü tartışmaya açtığı yoktur. Bu zorlama zeka özürlü paylaşımın failleri herkesi kendi gibi ahmak mı hissediyor. Bu amiraller kara bir lekedir.

Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur.

"BU ÇAĞRI DARBE ÇAĞRISIDIR"

Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır.

Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz.

"EMEKLİLİK HAKLARI ELLERİNDEN ALINMALI"

Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir"

"CHP YÖNETİMİ DEMOKRASİYLE TERS DÜŞMÜŞTÜR"

"CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu’na aittir.

AYM KAPATILSIN ÇAĞRISI

"Anayasa Mahkemesinin kapasına kilit vurularak yeniden yapılandırılmalıdır."

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

"Kılıçdaroğlu çok meraklıysa, Olağanüstü kongreyi toplayıp HDP'yi kadrosuna katmalıdır."