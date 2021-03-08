MHP lideri Bahçeli'den Kadınlar Günü mesajı ve 3 hilal dövmesi tepkisi!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 MArt Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur." dedi. Aydın'da dün,n 92 yaşındaki komşusuna tecavüz eden 23 yaşındaki zanlının elinde bulunan üç hilal dövmesine de dikkat çeken Bahçeli bunun kurgu mu yoksa gerçek mi olduğunun titizlikle araştırılması gerektiğini ifade etti.

"SAMSUN'DAKİ CANİYE ZALİMLİĞİNİN HESABI SORULMALI"

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur." ifadeleriyle paylaşımına başlayan Bahçeli, suçsuz ve günahsız kadınlara yönelen saldırıların aslında toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef aldığının altını çizerek Samsun'un Canik ilçesinde, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından öldüresiye dövülen kadının da kendisini derinden yaraladığını ifade ederek şiddet uygulayan caniye, zalimliğinin hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

AYDIN'DAKİ CANİNİN ÜÇ HİLAL DÖVMESİ

Bir diğer sarsıcı 'kadına şiddet' olayının ise Aydın'da yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, 92 yaşındaki komşusuna tecavüz etmesinin ardından onu boğarak öldüren failin en ağır cezaya çarptırılmasının insanlık onurunun gereği olduğunu belirterek "92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ASLA GÖZ YUMMAYACAKTIR

Gerekli mercilerin üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında incelemeleri derinleştirdiğini belirten Bahçeli, "Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır." şeklinde konuştu.