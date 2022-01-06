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MHP lideri Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu, vatandaşlara çağrı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19'a yerli aşı TURKOVAC'ı oldu. Bahçeli vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu, vatandaşlara çağrı yaptı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürüyor. Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarenli'nin başında olduğu ekip tarafından geliştirilen ve Acil Kullanım Onayı almasının ardından seri üretime geçmesiyle birlikte yerli aşı TURKOVAC'da vatandaşlara uygulanmaya başladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu, vatandaşlara çağrı yaptı

Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TURKOVAC aşısı oldu. Sosyal medya hesabından aşı olduğu anları paylaşan Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

" Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum." 

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri hatırlatma dozlarında TURKOVAC aşısını olmuştu. 

MHP lideri Devlet Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu, vatandaşlara çağrı yaptı

Tayfun Altuntaş
Editör
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