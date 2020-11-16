MHPli eski Belediye Başkanı Mehmet Kula kimdir? Olayı ne?

MHPli eski Belediye Başkanı Mehmet Kula, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Nesli tükenmekte olan bir geyiği vurarak öldüren ve bunu avcılık sporu adı altında kullanıcılarına sunan MHPli eski Belediye Başkanı Mehmet Kula kimdir? Nereli? Olayı ne? İşte detaylar...

MHPLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KULA KİMDİR?

MHPli eski Belediye Başkanı Mehmet Kula, Alanya'da yaşamaktadır. Alanya Belediye Başkan Vekili olarak görevini sürdüren Kula'nın ismi, 19 Eylül 2017 tarihinde yaşanan bir şiddet olayıyla gündeme geldi. Akdenizmanşet'in haberine göre, bir otopark görevlisi, aralarında Kula'nın da bulunduğu 5 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Haberin detayları şöyle:

Olay Antalya’nın Alanya ilçesi Ulaş mevkisinde bulunan Sea Star Otel otoparkında yaşandı. 9 Eylül 2017 günü gecesi yaşanan olayda iddiaya göre otelde gece bekçisi ve düğünlerde otopark görevlisi olan Mevlüt Kaplan öldüresiye dövüldü ve olay yerinde bırakıldı. Çevreden gelenlerin, otel müdürü ve personelinin yardımıyla çağrılan ambulansla Alanya Başkent Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan’ın elmacık kemiğinde çatlak olduğu, kaşının patladığı ve bir gözüne 6 dikiş atıldığı, boynunda yaralar olduğu, boyunluk takıldığı, görme yetisini geçici kaybettiği ve gözünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, vücudunun birçok noktasında yara ve darp izleri olduğu öğrenildi. Ambulansla kaldırıldığı hastaneden iş göremez raporu alarak taburcu olduktan sonra jandarmaya ve adliyeye giden Mevlüt Kaplan; MHP’li Adem Murat Yücel başkanlığındaki Alanya Belediyesi’nde ‘başkan yardımcısı’ olduğu öğrenilen Mehmet Kula ile biri lise okul müdürü yardımcısı diğerleri öğretmen olan toplam 5 kişiden kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlamasıyla davacı ve şikâyetçi oldu. Olayın, öğretmen çifte ait düğüne gelenlerle ilgili hatalı araç park edilme meselesinden başladığı öğrenildi.

ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞLER

Mevlüt Kaplan olayı şöyle anlattı: “Yaklaşık 5 yıldır bu otelde çalışıyorum. Otelde sahilde 9 Eylül Cumartesi akşamı öğretmen bir çiftin düğünü vardı. Düğüne bir şahıs geldi ve 07 HGC 70 plakalı aracını uygunsuz yere park etti. Ben şahsı tanımam. Buraya park etmemesini, arkadan gelen araçların da onun aracının arkasına park edeceğini, sürekli giriş çıkış olduğunu, böylece aracın çıkamayacağını söyledim. O da bana ‘Sen kimsin? Ben Alanya Belediye Başkan Yardımcısıyım. Feriştahınız gelse bu arabayı buradan çektiremezsiniz’ dedi. Ben de mecburen sustum, şahıs da sahile, düğüne doğru yürüdü.”

KAZAYA BAKMAYA GİTMİŞTİM

“Tam o sırada biraz ileride bir kaza yaşandı. Ben müdahale etmek için kaza yerine gittim. Bir süre sonra döndüğümde başka bir araç, bu şahsın aracının arkasına aracını park etmiş, yolun giriş çıkışını tamamen tıkamış. Benim bundan haberim yoktu. Bunu görseydim, o aracın; o şahsın aracının arkasına park etmesine izin vermezdim. Yaklaşık 45 dakika sonra o şahıs sahilden gelerek bana "Sen bu aracı bilerek buraya park ettirdin" dedi. Bana hakaretler ve sinkaflı küfürler etti. Bu arada isminin Mehmet Kula olduğunu öğrendim. Patronum Muharrem Göçmentürk’ü aradı ve "Burada bir k…ğiniz var. Kendisine bir şey söyleyin. Aracımın arkasına araç park ettirmiş." dedi.

BİRİLERİNİ ARAYIP ÇAĞIRDI

“Telefonu kapattıktan sonra başka birilerini daha arayarak "Acil buraya gelin. Aracımın arkasına bir araba park etmiş. Bu aracı ittirelim" dedi. Kula'nın çağırdığı kişiler otele geldikten sonra patronum beni aradı, ‘Aracın plakasını ver de anons ettirelim. Aracını çeksin, çıkarsın oradan’ dedi. Ben patronumla konuşurken Mehmet Kula enseme vurdu, sanıyorum yumrukla vurdu. Geriye döndüğümde Mehmet Kula ve yanındaki 4 kişi bana tekme tokat vurmaya başladı. Kendimi dahi koruyamadım, karşılık veremedim, yere düştüm. Beni gören bir otel müşterisi yerden kaldırdı. Otel çalışanları kavgayı görüp geldi. Otel Müdürü Bayram Seyit Ballı müdahale etti. Mehmet Kula ve yanındakiler araçlarına binip hızla uzaklaştılar.”

NEDEN İFADELERİ ALINMIYOR?

“Beni ambulansla hastaneye kaldırdılar. Hepsinden şikayetçi oldum, kimlikleri tespit de edildi ama nedense günlerdir jandarma onların ifadesini almadı. Ben şikayetçi olmuşum, kamera görüntüleri ve tanıklar var, merak ediyorum neden günlerdir şüphelilerin ifadeleri alınmıyor, alınamıyor? Bu olayı Alanya’da bir kuruluş dışında hiç kimse yazamadı. Herkes bir şekilde sustu ya da susturuldu. Olayın üstü kapatılmak, örtbas edilmek isteniyor. Suç duyurusunda bulundum, ifademi de verdim, yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. 9 gün rapor verdiler. 6 ay sonra gözüm için kati raporu verecekler, umarım gözümü kaybetmem.”

'ALAKAM YOK' SAVUNMASI

Yaşanan olayın ardından Yeni Alanya isimli yerel gazeteye açıklamada bulunan Mehmet Kula, aracının önüne ve arkasına çıkmasına engel olacak şekilde neden araç park ettirildiğini sorunca kendisine sinkaflı küfürler edildiğini, bunun üzerine otel otopark görevlisinin patronunu arayıp şikayet ettiğini, görevlinin bunun üzerine 'Beni şikayet mi ettin' diyerek ağza alınmayacak küfürler etmeye başladığını, bu kişiyle muhatap olmamak için salona yöneldiği sırada tanımadığı kişilerin otopark görevlisine küfür ettiği için tepki gösterdiğini, görevlinin onlara da aynı şekilde küfür edince malum saldırı olayının cereyan ettiğini öne sürerek "Dövme olayı ile hiçbir alakam yoktur. Savcılığa gidip bu şahıs ve beni konuyla ilgiliymiş gibi sosyal medya paylaşımları yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Mehmet Kula'nın kişisel hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yeterli verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

ESKİ MHPLİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KULA OLAYI NE?

Mehmet Kula, Facebook hesabı üzerinden av fotoğraflarını “2020-2021 av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan milli parklar görevlisi Kamil Bayır beye teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum” mesajıyla paylaştı.

Fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Nesli tükenmekte olan hayvanların da avlanma kotası adı altında avlandıklarına dikkat çeken hayvanseverler, “Bu vahşet durdurulsun” çağrısı yaptı. Gelen tepkiler üzerine Kula'nın sosyal medya hesabından bu paylaşımı sildiği görüldü.