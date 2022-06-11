MHP'li İsmet Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "Kılıçdaroğlu ve CHP milli güvenlik sorunu haline gelmiştir"

Siyaset kulisleri seçim ve gündeme ilişkin konuları tartışmaya devam ederken Bursa'da MHP Yıldırım İlçe Başkanlığının düzenlediği yemekte partililere seslenen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, çarpıcı ifadeler kullandı.

"KILIÇLAROĞLU’NUN GERÇEK NİYETİ TÜRKİYE’NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ KARŞISINDA ELİNİ KOLUNU BAĞLAMAKTIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde terörle mücadele konusunda söylediği, "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." sözlerine ilişkin olarak değerlendirmede bulunan İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'na sormak gerekir. Türkiye’nin terörle mücadelesinde seni rahatsız eden nedir. Halihazırda Türkiye Cumhuriyetinin mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk ilkelerine kimsenin kuşkusu olmasın uygundur. Bu yasayı değiştireceğini söyleyen Kılıçlaroğlu’nun gerçek niyeti Türkiye’nin terör örgütleri karşısında elini kolunu bağlamaktır. Kılıçdaroğlu’nun maskesi bir kez daha düşmüş gerçek yüzü bu vesileyle ortaya çıkmıştır." dedi.

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMİŞTİR"

Sözlerine devam eden Büyükataman şunları söyledi:

"Koltuk hırsı uğruna yolunu kaybeden Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye karşıtı başkentlerin sözcülüğünü yaparken susmak bilmeyen millet ittifakının HDP’nin yediği fırçalar karşısında sessizliğe bürünmesi dikkat çekicidir"

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E ELEŞTİRİ

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı mektupta altılı masayı eleştirmesini değerlendiren Büyükataman," Zillet ortakları bu mektuba ne yazık ki tek bir cevap verememişlerdir. Şahsiyetsiz bir suçludan aşağılık bir teröristten yedikleri fırçaya karşı gizli ortaklar HDP’yi ve talimat aldıkları büyükelçilikleri kızdırmamak için ne yazık ki adeta suspus olmuşlardır. Kravatlı teröristlerin hakaretleri karşısında üç maymunu oynayan sözde Kuvay'ı Milliyeci Kılıçdaroğlu ve her fırsatta devlete meydan okuyan Meral Akşener’in bu konuda sessizliği bir kez daha HDP'siz adım atmayacaklarını ve kapı arkası ittifakları gözler önüne sermiştir. Zillet masasının ayakları Anadolu'da değil Türkiye karşıtı başkentlerdedir." diye konuştu.

"ZİLLET İTTİFAKI TÜRKSÜZ ANADOLU PROJESİNİN YERLİ İŞBİRLİKÇİSİDİR"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirlememesine değinen Büyükataman şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı adayını açıklamak için yabancı büyükelçilerden talimat beklemektedir. Zillet ittifakının adayına yabancı misyon şefleri istihbarat ajanları ve kandilin sözcülüğünü yapan hainler karar verecektir. Yoldan çıkmış iradesini Türkiye düşmanlarına teslim etmiş olan bu zillet ittifakı Türksüz Anadolu projesinin yerli işbirlikçisidir. Türk milletinin iradesinden başka irade arayanlar yabancı başkentlerde hazır ol da duranlar 2023 seçimlerinde milletin tokadını yiyecek bir utanç vesikası olarak mutlaka unutulup gideceklerdir"