MHP'li Vahapoğlu'ndan AKİT TV'ye sert tepki

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'e giderek ATATÜRK'ün kabrine çelenk bırakmıştı. Bu ziyareti yayınlayan AKİT TV, ziyareti kanalında canlı yayında vermiş, haber KJ'sinde "Anıtkabir" yerine "Anırkabir" yazmıştı. Olayın sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından AKİT TV yazım yanlışı yapıldığını belirterek özür dilemişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da AKİT TV'nin skandal hatasına çok sert bir tepki gösterdi. Twitter hesabından AKİT TV'nin KJ'sinin fotoğrafına yer veren paylaşımda bulunan Vahapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar hata falan değil... Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma; "Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı!.. Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!" (Neyzen Teyfik)"

Bunlar hata falan değil...

Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma;

"Geldikleri gibi gitmediler;

kimi itini bıraktı, kimi bitini.

Kimi de piçini bıraktı!..

Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!"

(Neyzen Teyfik) pic.twitter.com/W3cjWWEwig — Dr. M. Hidayet VAHAPOĞLU ?? (@HVahapoglu) August 30, 2020

AKİT TV : SEHVEN HARF HATASI YAPILMIŞ

AKİT TV'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 2020 Pazar günü yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'e devlet erkanının yaptığı ziyareti 13 Haber bültenimizde ekrana getirirken, alt yazıda sehven harf hatası yapılmış, fark edildiği anda da kısa sürede düzeltilmiştir. Tamamen editöryel ve iddia edildiği gibi bir kastı olmayan hata için sosyal medyada bazı hesaplardan kurumumuz aleyhine kampanya başlatıldığı görülmektedir.

R ve T harflerinin klavyede yan yana bulunması geçmişte de pek çok ulusal medya ve sosyal medya kullanıcısının benzer hatalı yazımına yol açmıştır. Buna rağmen bazı ulusal medya, sosyal medya hesapları ve siyasi çevrelerde olayın gündem yapılması iyi niyetten uzaktır. Bu anlamda iddia edildiği gibi bir kastın olmadığını tekrar belirtir, kamuoyunun dikkatine sunarız."