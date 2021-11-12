Geleceğin teknolojisini detaylı altyapısı üzerine inşa eden Mia Teknoloji, dünyadaki hızla dönüşen teknolojik gelişmelere entegre olarak geliştirdiği yazılımlarla ulusal ve uluslararası kuruluşların çözüm ortağı olmuştur. Yüksek performanslı geniş ürün gamı sağlayan firma borsaya geliyor. Bu kapsamda, Mia Teknoloji halka arz ne zaman? Mia Teknoloji halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu ve daha fazlası...

Hem kamu hem de özel kuruluşların bilgi altyapısı ihtiyaçlarına odaklanan ve özel sistem çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olan MİA Teknoloji, kurulduğu günden bu güne birçok başarılı projeye imza attı. Mia teknoloji sahip olduğu bilgi ve deneyimi yeni paydaşlarla birleşerek daha da büyütme amacıyla halka arz oluyor.

MIA TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Teknoloji firması Mia Teknoloji Borsa İstanbul'da MİATK kodu ile 15-16 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor. Sermaye Piyasa Kurulu, 11 Kasım tarihli bülteninde 3 şirketin halka arzının onayını duyurdu. Bu halka arzlardan birisi de Mia Teknoloji oldu.

MİA TEKNOLOJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE HALKA ARZ KODU

Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halka arz edilen payların toplam nominal değeri 12.500.000 TL olurken, halka arz sonrasında çıkarılmış sermaye oranı ise %32,89 olacaktır.

Mia Teknoloji şirketinin halka arzı Metro Yatırım tarafından "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirecektir. Halka arzda talep toplamanın süresi 2 iş günü olarak izahnamede yer almaktadır.

Mia Teknoloji, Borsa İstanbul'da MİATK kodu ile işlem görecek ve saat 10:30-13:00 arasında talep toplayacak.

MİA TEKNOLOJİ

Ar-Ge, İnovasyon, Yazılım Geliştirme, Entegrasyon ve Çözüm Sağlayıcı bir Teknoloji Geliştirme şirketidir. 2006 senesinde 3 Bilgisayar Mühendisi tarafından kurulan Mia Teknoloji, 15 yıllık sektör deneyimi ile gelişimine devam etmektedir. Yüzde 60'tan fazlası Ar-Ge ve inovasyon alanında yer almak üzere 70'den fazla personele istihdam sağlayan Mia, terzi modeli sistem geliştirme ve ürünleştirme prensibiyle Türkiye'nin birçok yerinde çalışan sistemler sunmaktadır. Ayrıca 7/24 çağrı merkezi desteği ile problemlere anlık olarak çözüm üretmektedir.