Michael Anaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Anaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Anaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Anaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Anaba 30 Aralık 1993 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Anaba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zurich Sports yapmaktadır. Michael Anaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Anaba'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Anaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Anaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Anaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Anaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2013 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2015 yılında Elche CF

26 Ocak 2016 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2016 yılında Elche CF

31 Ağustos 2016 yılında Eldense

13 Mart 2017 yılında Sud America

14 Ağustos 2017 yılında Ontinyent

16 Ağustos 2018 yılında CD Alcoyano

14 Ağustos 2019 yılında AFC Eskilstuna

31 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2020 yılında Al-Jahra SC

1 Eylül 2021 yılında Atzeneta UE

5 Temmuz 2022 yılında Kauno Zalgiris

Michael Anaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Anaba şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Michael Anaba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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