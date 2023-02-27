Mickael Garos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Garos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Garos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Garos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Garos 10 Mayıs 1988 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Garos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mickael Garos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mickael Garos'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mickael Garos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mickael Garos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mickael Garos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Garos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Neuweg

1 Temmuz 2014 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Differdange 03

30 Haziran 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Mickael Garos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Garos şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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