Miçotakis'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild am Sonntag'a röportaj verdi. Miçotakis verdiği röportajda Dublin Anlaşması uyarınca iltica başvurusu işlemlerinin belli bir aşamadan sonra farklı bir ülkede yapılabileceğini belirtti.

ALMANYA'NIN ÜLKESİNDEN DAHA ÇOK SIĞINMACI ALMASINI TALEP ETTİ

Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yaşanan olumsuz koşullara dikkat çeken Yunan Başbakan, Almanya'nın ülkesinden daha fazla sığınmacı almasını talep etti. Aynı zamanda Dublin kurallarında bazı değişiklikler de talep eden Başbakan Miçotakis, "Avrupa Komisyonu'nun taahhüt ettiği gibi bir Avrupa iltica ve göç anlaşması üzerinde çalışmamız lazım. Bu sorunla ilgili olarak yükün daha iyi paylaşılması gerekiyor" dedi.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE İDDİASI

Yunanistan'ın Midilli ve diğer adalarındaki kamplarda insani koşulların kabul edilemez boyutlarda olduğu eleştirisine de yanıt veren Miçotakis, "Bu büyük problemle baş edebilmek için çok uğraşıyoruz. Ancak yaklaşık 2,5 yıl boyunca gayet iyi işleyen Avrupa Birliği-Türkiye mülteci anlaşmasına, ne yazık ki Türkiye şu anda uymuyor" iddiasında bulundu.