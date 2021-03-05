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MicroStrategy 10 milyon dolarlık Bitcoin aldı

Bitcoin alımlarıyla gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri merkezli iş zekası şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabında yaptığı duyuruda şirketin yeniden Bitcoin satın aldığını açıkladı.

MicroStrategy 10 milyon dolarlık Bitcoin aldı

Amerikalı girişimci Michael Saylor'un Twitter'da paylaştığı bilgiye göre MicroStrategy, ortalama 48.888 dolarlık fiyatla 205 Bitcoin daha satın aldı. Yaklaşık 10 milyon dolara tekabül eden bu miktar, 56 yaşındaki Saylor'un dediğine göre nakit olarak gerçekleştirildi.

 

 

MİCROSTRATEGY 91.064 BTC'NİN SAHİBİ!

Dünyaca ünlü şirket MicroStrategy, 5 Mart 2021 itibariyle 24.119 dolar ortalama ile tam 91.064 BTC'yi elinde tutmakta. Bu durum, toplam BTC yatırımlarının dolar olarak 2.196 milyar dolara eşit olduğu anlamına geliyor.

MicroStrategy 10 milyon dolarlık Bitcoin aldı

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