MicroStrategy 10 milyon dolarlık Bitcoin aldı

Amerikalı girişimci Michael Saylor'un Twitter'da paylaştığı bilgiye göre MicroStrategy, ortalama 48.888 dolarlık fiyatla 205 Bitcoin daha satın aldı. Yaklaşık 10 milyon dolara tekabül eden bu miktar, 56 yaşındaki Saylor'un dediğine göre nakit olarak gerçekleştirildi.

MicroStrategy has purchased an additional ~205 bitcoins for ~$10.0 million in cash at an average price of ~$48,888 per #bitcoin. As of 3/5/2021, we #hodl ~91,064 bitcoins acquired for ~$2.196 billion at an average price of ~$24,119 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/a0BRd4Wy3r