MicroStrategy, 15 milyon dolar değerinde 253 Bitcoin satın aldı!

Bitcoin'e yaptığı yatırımlar ile gündeme gelen ünlü şirket MicroStrategy, SEC'e sunduğu belge ile elindeki Bitcoin miktarını çoğalttığını belirtti. Söz konusu şirket, 15 milyon dolar değerinde 253 BTC satın aldığını açıkladı.

MİCROSTRATEGY'NİN ELİNDE 91.579 BİTCOİN VAR

5 Nisan tarihi itibarıyla MicroStrategy'nin elinde 91.579 tane Bitcoin bulunuyor. Şirket, aldığı Bitcoin'lerin ortalama fiyatının 59.339 dolar olduğunu açıkladı. Ortalama olarak 24.311 dolardan Bitcoin alımı yapan ünlü şirket Bitcoin'e toplamda 2 milyar 226 milyon dolar yatırdı.

Şirket, Bitcoin yatırımı sayesinden %138 kazanarak mevcut parasını ikiye katladı.